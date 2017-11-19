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بالفيديو.. صالح الراشد : بحب الشو لكن ليس على حساب مشاعر حلا الترك

بالفيديو.. صالح الراشد : بحب الشو لكن ليس على حساب مشاعر حلا الترك
أماني الغامدي(صدى):

وصف الإعلامي صالح الراشد ، الفنانة الشابة حلا الترك ، بالطفلة المظلومة ، خلال إجابته على سؤال أحد المتابعين له ” فكرت تستضيف حلا الترك في برنامجك ؟ ” .

حيث رد صالح الراشد على السؤال خلال مقطع فيديو قائلا ، ، لا ما فكرت ، أول شئ لأني ما بعرف وسيلة للتواصل معها أو مع أهلها ، ثاني شئ هذي الطفلة الموهوبة أتظلمت كتير ومن كافة النواحي.

وتابع الراشد ، حلا شخصية قوية وموهوبة جدا ، أنا بحب الشو وشيطان ، لكن مو على حساب مشاعر الناس وخصوصا إللي بعمر حلا الترك ، أنا مو متابع مواضيعها بس أنا بحس إن ها الطفلة عن جد مظلومة .

 


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