فيسبوك تطلق تطبيقها الجديد ” CREATOR ” لصناع المحتوى

نورة الشهري(صدى):

أطلق القائمون على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” تطبيق ” FACEBOOK CREATOR ” الذي تم تصميمه لمجتمع صناع المحتوى على الشبكة الزرقاء.

ويساعد التطبيق الجديد المبدعين على إدارة وجودهم ضمن ” فيسبوك ” ، في حين يعتبر موقع فيسبوك المخصص للمبدعين وصناع المحتوى وجهة مركزية للحصول على الموارد من أجل تحسين ونمو أعمالهم.

وتم إطلاق التطبيق ليعمل على نظام آي أو إس IOS عالمياً، على أن تتوفر نسخة من التطبيق تعمل على نظام أندرويد خلال الأشهر المقبلة.

ومن خلال التطبيق الجديد يمكن لصناع المحتوى التواصل مع أكثر من 2 مليار من المعجبين المحتملين والمتعاونين والتعرف على مجتمعهم والتحدث مباشرة إلى المعجبين.

ويتيح التطبيق الجديد لصناع المحتوى إنشاء مقاطع فيديو أصلية بسهولة، والبث المباشر مع ميزات حصرية، والتواصل مع المجتمع عبر فيسبوك.

وتشمل ميزات التطبيق الجديد حزمة أدوات صناعة المحتوى المباشر، والتي سوف تسمح بالوصول إلى أدوات حصرية تسهل عملية إنشاء بث حي ومباشر، ويمكن لصناع المحتوى إضافة المقدمات والعناصر الختامية إلى البث المباشر جنباً إلى جنب مع إطارات الرسوم البيانية والملصقات المباشرة المخصصة، والتي يمكن للمشاهدين استعمالها للتفاعل مع البث.

ويعد صناع المحتوى جزءً لا يتجزأ من المنصة الاجتماعية ويعملون على بناء بعض أقوى المجتمعات، ويجمعون الناس حول شغفهم بأشياء مثل الطبخ أو الكوميديا، وقد عملت فيسبوك على جمع ردود فعل المبدعين وصناع المحتوى.

وأعلنت فيسبوك عزمها إطلاق موقع جديد مخصص لهذا المجتمع، ويأتي الإعلان كجزء من جهود الشركة في مواصلة التزامها بهذا المجتمع، وعبرت الشركة عن حماسها حول الطرق الإبداعية التي تمكن من خلالها صناع المحتوى فرض نفسهم في مجتمع فيسبوك.