تصاعد الهجوم بين حزب صالح والحوثيين

فهمي محمد(صدى):

شن حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، هجوما تصاعديا ضد أحزاب سياسية تابعة للحوثيين، ووصفهم بـ ” المرتزقة وتجار حروب “.

واستنكر مسؤول بالحزب تعامل الإعلام الرسمي مع ما يصدر من قبل أولئك المرتزقة، محذرا من خطورة الممارسات التي تقوم بها تلك الأحزاب.

وأضاف أن ” ذلك يضع أكثر من علامة استفهام لمصلحة من تعمل تلك الوسائل الإعلامية وما هي الرسالة التي تريد إيصالها “.

وتخضع جميع وسائل الإعلام الرسمية لسيطرة ميليشيات الحوثي، واستخدمتها مرات كثيرة لمهاجمة شريكها الأساسي في الانقلاب، مع أي توترات وتصعيد بين الطرفين.