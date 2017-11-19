تصاعد الهجوم بين حزب صالح والحوثيين
شن حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، هجوما تصاعديا ضد أحزاب سياسية تابعة للحوثيين، ووصفهم بـ ” المرتزقة وتجار حروب “.
واستنكر مسؤول بالحزب تعامل الإعلام الرسمي مع ما يصدر من قبل أولئك المرتزقة، محذرا من خطورة الممارسات التي تقوم بها تلك الأحزاب.
وأضاف أن ” ذلك يضع أكثر من علامة استفهام لمصلحة من تعمل تلك الوسائل الإعلامية وما هي الرسالة التي تريد إيصالها “.
وتخضع جميع وسائل الإعلام الرسمية لسيطرة ميليشيات الحوثي، واستخدمتها مرات كثيرة لمهاجمة شريكها الأساسي في الانقلاب، مع أي توترات وتصعيد بين الطرفين.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1704 ] نشر منذ 1 ساعة
كلهم كذابين لنخاع
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة
اكذب اكذب اكذب
حتى يصدقك الناس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38240 ] نشر منذ 54 دقيقة
حتى لو نبحوا على بعض ، لكن مايعضون اذان بعض ,,,