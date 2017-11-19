الرئيس المصري: المياه مسألة حياة أو موت

القاهرة(صدى):

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن مياة نهر النيل إنه ” لا أحد يملكها سوى الشعب المصري، والتجاوز لا يكون في حقه وإنما في حق الشعب “.

وأضاف ” السيسي ” أن ” التنمية أمر مهم، لكن في المقابل المياه تساوي مسألة حياة أو موت شعب “.

وأشار الرئيس المصري خلال كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مشروعات تنمية بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، أمس السبت، إلى أنه : ” لا مساس بمياه مصر ونحن تحدثنا مع أشقائنا في كل من السودان وإثيوبيا من بداية الأمر في ثلاثة عناصر منها عنصر عدم المساس بالمياه “.

وأوضح ” السيسي ” أن ” مصر تتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، لكن المسألة تمثل حياة أو موت لشعب “.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت الأربعاء الماضي، بيانًا جاء فيه أنها تدرس الإجراءات التي يلزم اتخاذها، بعد تحفظ أبدته إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول ” سد النهضة ” الذي تبنيه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان.