الجوازات تعلن قيمة غرامات إلغاء وتجديد تأشيرتي الخروج والعودة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه لا غرامة على إلغاء أو تجديد تأشيرتي ” خروج وعودة ” و ” خروج نهائي ” أثناء مدة سريانهما.

وأضافت المديرية العامة، أنه سيتم تطيبق غرامة 1000 ريال لو تم الإلغاء بعد مدة السريان في المرة الأولى، و2000 ريال في المرة الثانية، و3000 ريال في المرة الثالثة.

وأوضحت ” الجوازات ” أن غرامة التأخر في تجديد ” هوية مقيم ” تبدأ بعد ثلاثة أيام من انتهائها، وهي في المرة الأولى تبلغ 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال.