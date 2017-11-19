بعد تفعيل التعاملات الإلكترونية.. كيف تحافظ ” التعليم ” على المعلومات السرية

نايف السالم(صدى):

بعد أن بدأت وزارة التعليم في تفعيل التعاملات الإلكترونية، بدأ الحديث عن المعاملات السرية ومن سيمنح صلاحية الإطلاع عليه.

من جانبه أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أنه فيما يخص المعاملات السرية، فعلى جميع الجهات إعادة تسمية من يمنح صلاحية الاطلاع على تلك المعاملات بخطاب يوجّه إلى شركة تطوير لتقنيات التعليم “البرنامج التشغيلي لتقنية المعلومات “.

وقال إنه سيتم إيقاف العمل بالصلاحيات المعرفة يوم الخميس الموافق 27 ربيع الأول القادم، كما سيتمّ تفعيل الأدوات اللازمة لتوثيق عملية الدخول من خلال الرسائل النصية لمن لديهم الصلاحية.

فعلت وزارة التعليم اليوم الأحد، التعاملات الإلكترونية، والاستغناء تماما عن الورقية، مع استثناء المعاملات التي يتطلب العمل عليها وجود الأصول مثل المستخلصات المالية.