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بالصور.. طفلة تخطف الأنظار بوجنتيها

بالصور.. طفلة تخطف الأنظار بوجنتيها
دمشق(صدى):

خطفت الطفلة السورية ” عايشة قبانى ” القلوب والانظار إليها ، عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” بسبب وجنتيها .

وتبلغ الطفلة من العمر تسعة أشهر فقط وتمتلك وجنتين كبيرتين تبرزان من وجهها جعلتاها تحصل على شهرة واسعة كما تتميز بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاء المتسعة.

وتقيم ” عايشة ” حاليا بمدينة دبي وأثارت صورها ضجة كبيرة عبر “فيسبوك” جمعت لها المزيد من المعجبين.

 

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3010 ] نشر منذ 29 دقيقة

ما شاء الله تبارك الله ** الله يحفظها لأهلها **********

[ عدد التعليقات: 1538 ] نشر منذ 24 دقيقة

ما شاء الله تبارك الله
ي حليلها تتربين في عز والديك يارب

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