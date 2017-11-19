بالصور.. طفلة تخطف الأنظار بوجنتيها

دمشق(صدى):

خطفت الطفلة السورية ” عايشة قبانى ” القلوب والانظار إليها ، عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” بسبب وجنتيها .

وتبلغ الطفلة من العمر تسعة أشهر فقط وتمتلك وجنتين كبيرتين تبرزان من وجهها جعلتاها تحصل على شهرة واسعة كما تتميز بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاء المتسعة.

وتقيم ” عايشة ” حاليا بمدينة دبي وأثارت صورها ضجة كبيرة عبر “فيسبوك” جمعت لها المزيد من المعجبين.