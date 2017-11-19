بالصور.. طفلة تخطف الأنظار بوجنتيها
خطفت الطفلة السورية ” عايشة قبانى ” القلوب والانظار إليها ، عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” بسبب وجنتيها .
وتبلغ الطفلة من العمر تسعة أشهر فقط وتمتلك وجنتين كبيرتين تبرزان من وجهها جعلتاها تحصل على شهرة واسعة كما تتميز بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاء المتسعة.
وتقيم ” عايشة ” حاليا بمدينة دبي وأثارت صورها ضجة كبيرة عبر “فيسبوك” جمعت لها المزيد من المعجبين.
رااايق[ عدد التعليقات: 3010 ] نشر منذ 29 دقيقة
ما شاء الله تبارك الله ** الله يحفظها لأهلها **********
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1538 ] نشر منذ 24 دقيقة
ما شاء الله تبارك الله
ي حليلها تتربين في عز والديك يارب