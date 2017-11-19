التعليم تبدأ التعاملات الإلكترونية وتنهي زمن الورقية

نايف السالم(صدى):

فعلت وزارة التعليم اليوم الأحد، التعاملات الإلكترونية، والاستغناء تماما عن الورقية، مع استثناء المعاملات التي يتطلب العمل عليها وجود الأصول مثل المستخلصات المالية.

وأعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن 15 ربيع الأول المقبل آخر موعد لنهاية العمل الورقي، على أن تتم إحالة المعاملات الواردة ورقيًا من الجهات غير المرتبطة ببرنامج (راسل) إلى مراسلات إلكترونية وإحالتها إلكترونيًا للجهة المعنية، ويتمّ الاحتفاظ بالأصل لدى الإدارة الموجه لها الخطاب من قبل تلك الجهات.

ودعا الوزير إلى توفير الأجهزة الضرورية لتشغيل النظام ومتابعة سير العمل من خلال البرنامج متابعةً دقيقةً ومستمرة، واستلام ما يخصها من عمل وارد إلكترونيا وإنجازه في حينه، وعلى كل مسؤول الاطلاع على التقرير اليومي عن العمل الوارد والصادر نهاية كل يوم عمل؛ وذلك تلافيًا للتأخير.