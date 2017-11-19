نشر : منذ 46 دقيقة 2٬801 1 الاخبار المحلية وفاة رئيس العمليات بالحرس الوطني نايف السالم(صدى): توفى سعادة رئيس هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني، اللواء الركن عبدالرحمن العماج، مساء أمس السبت، بعد معاناة طويلة من مرض عضال. وتقرر أن تقام الصلاة على الفقيد عصر اليوم الأحد، بجامع الراجحي بالرياض. الوسوم:الحرس الوطني, رئيس العمليات, وفاة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1538 ] نشر منذ 43 دقيقة
احسن الله عزاكم
ورحمة الله
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))