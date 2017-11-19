وفاة رئيس العمليات بالحرس الوطني

نايف السالم(صدى):

توفى سعادة رئيس هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني، اللواء الركن عبدالرحمن العماج، مساء أمس السبت، بعد معاناة طويلة من مرض عضال.

وتقرر أن تقام الصلاة على الفقيد عصر اليوم الأحد، بجامع الراجحي بالرياض.