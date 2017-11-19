القبض على 2809 مخالفين و63 مطلوباً في عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

أسفرت نتائج حملة «وطن بلا مخالف» لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وحتى أمس، عن القبض على 2809 من مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومجهولي الهوية و63 مطلوبا في قضايا جنائية وحقوقية، وتحرير 6635 مخالفة مرورية وضبط 6 أسلحة غير مرخصة، و752 طلقة حية و1919 حزمة قات وحبوب يشتبه بأنها من الحبوب المخدرة وعددها 206 .

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات .