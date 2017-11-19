الهيئة الملكية بينبع تنتهي من اختبار 2668 متقدمًا لشغل وظائف 

حسن الجعفري(صدى):

ضمن خطتها لتوظيف القوى البشرية التي ستكون نواة إدارة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والتي تسعى من خلالها الهيئة الملكية لاستقطاب الكوادر البشرية المتميزة من شباب المملكة؛ استقبلت الهيئة الملكية بينبع الصناعية 2668 متقدمًا للوظائف.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل 49 وظيفة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والذي بلغ عدد المتقدمين عليها 24135 متقدمًا، وبعد فرز البيانات للمتقدمين المطابقين للشروط تم اختيار 2668 متقدمًا، حيث تم الانتهاء من إجراءات اختبارات اللغة الإنجليزية والتقييم Assessment Center وذلك بالتعاون مع قطاع الكليات والمعاهد.