بالصور.. تكريم الفائزين في مسابقة قارئ زمر الهدى

نايف السالم(صدى):

أقامت حلقات زمر الهدى بجامع الأمهات بحي النسيم التابعة لجمعية خيركم بجدة ، مسابقة القارئ الكبرى وذلك بحضور القارئ منصور السالمي وبمشاركة شارك في المسابقة قرابة 30 طالباً من مختلف المراحل الدراسية.

و في كلمته خلال حفل التكريم بين امام المسجد الشيخ عبدالله الشمراني أن مسابقة قارئ زمر الهدى الكبرى تهدف إلى تحسين تلاوات الطلاب و بث روح التنافس الشريف فيما بينهم وربطهم بالحلقات لا سيما وأنها انطلقت مطلع العام الحالي.

وأوضح الشمراني أن المسابقة اعتمدت في تقييمها على التجويد وجمال الصوت وسلامة النطق ، وكانت هناك منافسة كبيرة بين الطلاب وتقارب كبير في الدرجات.

واختتمت المسابقة بتكريم الطلاب الفائزين أمام المصلين حيث حصل على المركز الأول الطالب خالد بارجاش وحل في المركز الثاني الطالب محمد دياب فيما كان المركز الثالث من نصيبالطالب محمود حسن.