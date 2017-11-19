مدرب الهلال يستدعى الحارس ” الحبسي ” لرحلة اليابان

ماجد محمد(صدى):

أقلعت طائرة بعثة فريق الهلال برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي إلى ” اليابان ” ، لإقامة معسكر إعدادي في مدينة طوكيو قبل أسبوع من انطلاق مباراة عودة نهائي أبطال آسيا.

وقرر رومان دياز، مدرب الفريق استدعاء محترفي الفريق ريفاس والحارس العماني على الحبسي، رغم عدم قيدهما في البطولة الآسيوية، ولكن لرفع الروح المعنوية للفريق ككل.

وتقام مباراة العودة يوم 25 نوفمبر القادم على ملعب سايتاما 2002، ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف.

ويشار إلى أن مباراة بين الهلال والفريق أوراوا الياباني قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله أمس.