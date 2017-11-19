مدرب الهلال يستدعى الحارس ” الحبسي ” لرحلة اليابان
أقلعت طائرة بعثة فريق الهلال برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي إلى ” اليابان ” ، لإقامة معسكر إعدادي في مدينة طوكيو قبل أسبوع من انطلاق مباراة عودة نهائي أبطال آسيا.
وقرر رومان دياز، مدرب الفريق استدعاء محترفي الفريق ريفاس والحارس العماني على الحبسي، رغم عدم قيدهما في البطولة الآسيوية، ولكن لرفع الروح المعنوية للفريق ككل.
وتقام مباراة العودة يوم 25 نوفمبر القادم على ملعب سايتاما 2002، ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف.
ويشار إلى أن مباراة بين الهلال والفريق أوراوا الياباني قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله أمس.
النخيش[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 28 دقيقة
ا لهلال يعاني من كبتن الفريق اسامه هوساوي الخلل في قلبي الدفاع لاعب فشل في الاحتراف خارجيا وقالو عنه انه لايملك مقومات الاعب المحترف ولدينا يعتبر الاعب الفلته ويعطى كبتنيه الهلال والمنتخب يجب البحث عن قلب دفاع اجنبي وكذلك الحارس المعيوف ضعيف جدا ولا اعلم لماذا تم التعاقد معه اخطاء الاداره والمدرب واضحه مختار فلاته مركون ولايلعب حتى بالدوري وفجاءه يلعب بنهائي كاس اسيا اخطاء لاتغتفر للمدرب والاداره يفهما المشجع العادي من يحاسبهم