العمل تصرف مساعدة عاجلة وتوجه بترميم منزل ” مسن جازان “

حسن الجعفري(صدى):

وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف مساعدة مالية عاجلة، وتوجيه إحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة بترميم منزل مسن من منطقة جازان، مصاب بشلل في الجانب الأيسر، ولا يوجد لديه أولاد ويعيش وحيدًا في منزل متهالك لا يوجد فيه دورة المياه.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن فرع الوزارة في منطقة جازان، تابع حالة المسن واتضح انه يعاني من انخفاض في مستوى حالته الاجتماعية ومصاب بشلل في الجانب الأيسر ويده اليسرى مكسورة، حيث وقف فريق مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة على حالة المسنّ لتقديم المساعدات العاجلة، وتلمس احتياجاته ورفع تقرير مفصل عن حالته.