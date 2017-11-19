” الأمر بالمعروف ” بالباحة يقيم دورة التعامل في قضايا الابتزاز لمنسوبيه

احمد الزهراني (صدى):

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة برنامجاً تدريبياً عن مهارات التعامل مع قضايا الابتزاز واستمر لمدة (3) أيام وشارك فيه (19) عضوا ميدانياً من مختلف هيئات ومراكز منطقة الباحة.

ويتضمن البرنامج جوانب مهمة للعاملين في الميدان وكيفية التعامل مع تلك القضايا.

وتأتي هذه البرامج ضمن خطة الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة والتي تحظى بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة الباحة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .