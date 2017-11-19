بيع لوحة سيارة بـ 10 ملايين درهم في مزاد علني بالإمارات

أبو ظبي(صدى):

باعت ” الإمارات للمزادات ” بالتعاون مع شرطة أبوظبي 60 لوحة سيارة تحمل أرقاماً مميزة للمركبات الخاصة من ” الفئة الأولى ” وذلك بأكثر من 55 مليون درهم إماراتي.

وحققت اللوحة ذات الرقم (2) أعلى سعر خلال المزاد العلني الذي أُقيم أمس السبت بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس شرطة أبوظبي، حيث بِيعت بمبلغ 10 ملايين و100 ألف درهم، تلتها اللوحة بالرقم (11) التي بيعت بـ6 ملايين و440 ألف درهم.

وجاءت اللوحة ذات الرقم (10) في المرتبة الثالثة بقيمة 5 ملايين و400 ألف درهم، بينما تم بيع اللوحة بالرقم (22) بأكثر من 4 ملايين درهم، واللوحة (17) بمبلغ 3 ملايين و300 ألف درهم، فيما تم بيع اللوحة بالرقم (333) بقيمة مليون و600 ألف درهم.

ومن أبرز اللوحات التي بيعت بأسعار عالية، التي حملت الرقم (60) بمليونين و950 ألف درهم، والرقم (1111) بمليون و50 ألف درهم، والرقم (200) بمليون و150 ألف درهم، والرقم (999) بمليون و400 ألف درهم.