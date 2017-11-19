غرس 1500 شجرة ضمن حملة تشجير الرياض ” لتعود رياضا “

حمود العنزي(صدى):

قال البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية، إن مشاركة الجمعية في غرس أكثر من 1500 شجرة في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 3 مليون متر مربع في متنزه الثمامة، تأتي انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية.

وأضاف ” الفهد ” أن هذه الحملة تأتي ضمن حملة تشجير الرياض ” لتعود رياضا ” , التي أطلقتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الأمين العام لجمعية الكشافة العربية أن تلك الحملة تهدف إلى مساهمة أفراد المجتمع للحد من التصحر والسعي إلى زيادة التخضير بالمنطقة، وإعادة الغطاء النباتي من خلال تعزيز التشجير الميداني.