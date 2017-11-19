” الزكاة والدخل ” : إعفاء الرواتب وبيع السيارات من القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الزكاة والدخل أن كلاً من الخدمات الأتية ” إيداع الرواتب والسحب النقدي من الصرافات الآلية وبيع السيارات الشخصية بين الأفراد أو السيارات المستخدمة إلى الورش ” معافى من ضريبة القيمة المضافة .

وأوضحت الهيئة في لائحة الضريبة أن عددا من الخدمات الأخرى معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة 0%، تتمثل في التحويلات النقدية ” المجانية ” بين البنوك، والأسهم، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي ” التأجير المنتهي بالتمليك ” ، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية.

وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من الخدمات الأخرى التي لن تفرض عليها الضريبة المضافة ” الهدايا والعينات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ریال، بحد أقصى 50 ألف ریال سنويا، وتوريد الأدوية والأجهزة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين، التي تصل نسبة نقاؤها 99% إضافة للنقل الدولي أو بين دول أعضاء الخليج، وتصدير السلع خارج دول مجلس التعاون الخليجي “.