لقاء مفتوح للجاليات للتعريف بالإسلام في قرى الملحاء بجازان

حسن الجعفري(صدى):

قال مسدف النعمي، مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان، إنه تم عقد لقاءً مفتوحًا للجاليات، شارك فيه العديد من المؤسسات والشركات وكذلك العاملين معهم من الجاليات، حيث لاقت تلك اللقاءات استحسانًا وقبولًا لدى الجميع.

وأضاف ” النعمي” أن كثير من الحضور عبروا عن استفادتهم العظيمة من تلك اللقاءات الدعوية، التي تضمنت العديد من الفقرات، وكذلك إقامة المحاضرات والمسابقات، والبرامج الثقافية، وأيضًا توزيع عدد من الكتب والمطويات بهدف التعريف بالإسلام .

وأوضح مدير المكتب التعاوني، أن تلك اللقاءات بمثابة حلقة وصل بين المكتب والمسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام.