اختراق أمني يعلق رحلات بمطار نيوزيلندا

ويلينغتون(صدى):

ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية اليوم الأحد أنه تم تعليق رحلات جوية في مطار أوكلاند ما أثر على المئات من الركاب وذلك بعد أن تعمدت امرأة تفادي عناصر الأمن في الصالة الداخلية للمطار.

وقالت شبكة ” فيرفاكس ” الإخبارية أنه تم اجبار جميع الركاب على المرور بالمحطات الأمنية مرة أخرى وأمرت السلطات بتفريغ حمولة طائرتين على الاقل من أجل إعادة التفتيش، وذلك بعد أن تسللت امرأة عبر جهاز كشف المعادن.

وأوضح مايك ريتشاردز، المتحدث باسم جهاز أمن الطيران في المطار أن الشرطة ستعترض المرأة في مطار ولنجتون وسيجري تفتيش الطائرة التي سافرت عليها.