القوات البرية تفتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية ” اللجنة المركزية لقبول الطلبة ” عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد الموافق (1439/03/01هـ) حتى يوم الخميس (1439/03/12هـ ) .

على أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أوالكليات أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة وعلى أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات .

ولا يقل طوله عن (165سم) و أن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية علما بأنه سيتم تعيينهم برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى .

مع ملاحظة ان يسطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس ومشهد حسن سيرة و سلوك وعدد(8) صور شخصية (6×8) كاشف الرأس وبطاقة الهوية الوطنية وللاستفسار الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832 ) .

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