بالفيديو.. طلاق زوجين يتحول لعرس صاخب خارج المحكمة
عبر رجل تركي عن فرحته وسعادته بموافقة محكمة تركية على طلاقه من زوجته بإقامة حفل صاخب خارج المحكمة .
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد احتفال الرجل فور إصدار إحدى المحاكم التركية حكم الطلاق، برقصة الدبكة على وقع قرع الطبول والموسيقى والأغاني الشعبية، وذبح الخرفان.
وأكدت وسائل إعلام تركية ، أن الرجل يٌدعى متين كالكان من ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا أراد التعبير عن سعادته بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها خلال السنوات الماضية.
سلمان[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1538 ] نشر منذ 2 ساعتين
يووهـ
يفرح بالطلاق
شكل زوجته
كانت امرأة ديكتاتورية مستبدة
هههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3010 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلها طلعت عينه هالمسكين * ههههه
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6040 ] نشر منذ 29 دقيقة
ويتلومون الحريم اذا تطلقت سوت حفلة هذا ذكر وسوا حفلة