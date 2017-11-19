بالفيديو.. طلاق زوجين يتحول لعرس صاخب خارج المحكمة

أنقرة(صدى):

عبر رجل تركي عن فرحته وسعادته بموافقة محكمة تركية على طلاقه من زوجته بإقامة حفل صاخب خارج المحكمة .

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد احتفال الرجل فور إصدار إحدى المحاكم التركية حكم الطلاق، برقصة الدبكة على وقع قرع الطبول والموسيقى والأغاني الشعبية، وذبح الخرفان.

وأكدت وسائل إعلام تركية ، أن الرجل يٌدعى متين كالكان من ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا أراد التعبير عن سعادته بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها خلال السنوات الماضية.