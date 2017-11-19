قرار جديد من ” الخدمة المدنية ” بشأن أطباء الأسنان في الرياض 

علي القحطاني(صدى):

رفضت وزارة الخدمة المدنية السعودية، تجديد عقود أطباء الأسنان غير السعوديين المقيمين في مدينة الرياض، مرجعة قرارها إلى توفر مواطنين ومواطنات مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

وكشفت مصادر مطلعة عن موافقة وكالة وزارة الخدمة المدنية للاستقطاب والتوظيف على تجديد عقود فئة الأطباء المقيمين الذين تجاوزت خدماتهم 15 سنة للذين تقع مقرات وظائفهم في المراكز والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، كما وافقت على تجديد عقود الأطباء من فئة «نائب» مدة سنة من تاريخ نهاية عقودهم الحالية.