مدير مرور ” عسير “: رجال المرور لن يتساهلوا في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين
قال مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض الحويزي، إن رجال المرور لن يتساهلوا في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، حفاظاً على أرواح قائدي المركبات ومرافقيهم، وأنه سيشرف على تنفيذ ذلك بشكل ميداني، إذ تم نشر دوريات المرور العلنية والسرية، ووضع نقاط ضبط وتسيير دوريات مرورية لمسح الطريق والتدخل السريع في حالة وقوع أي حادث مروري، وسيصاحب ذلك استمرار الحملات التوعوية التي ينفذها المرور من وقت لآخر.
ودعا الحويزي، قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة وعدم التهور حفاظاً على حياتهم ومرافقيهم وعلى حياة غيرهم من مستخدمي الطريق. واختتم الحويزي حديثه بالتأكيد على أنه سيتم تشغيل آليات الرصد الآلي المتنقلة والحديثة في العقبة للحد من التجاوزات الخطيرة، مشيراً إلى أن الخطوط الأرضية في الطرق هي من العلامات الإرشادية التي يجب الالتزام بمدلولاتها
عوض ال مانع[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 43 دقيقة
ليتك تحطون كاميرات في الانفاق لان اقسم بالله فيه ورعان يتجاوزون داخل الانفاق ويبغلهم اول شي مشعاب على راسه وبعدها مخالفة وبعدها غرامة مالية وبعدها سجن ….حطو كاميرات وريحو رؤؤسكم خلاص ابسط شي تشوفون كل شي وحطو ناس يطبقون النظام بصرامة على المجتمع كلة لا فرق بين احد وكثر خيركم