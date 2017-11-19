مدير مرور ” عسير “: رجال المرور لن يتساهلوا في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين

محمد بن طحيطح(صدى):

قال مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض الحويزي، إن رجال المرور لن يتساهلوا في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، حفاظاً على أرواح قائدي المركبات ومرافقيهم، وأنه سيشرف على تنفيذ ذلك بشكل ميداني، إذ تم نشر دوريات المرور العلنية والسرية، ووضع نقاط ضبط وتسيير دوريات مرورية لمسح الطريق والتدخل السريع في حالة وقوع أي حادث مروري، وسيصاحب ذلك استمرار الحملات التوعوية التي ينفذها المرور من وقت لآخر.

ودعا الحويزي، قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة وعدم التهور حفاظاً على حياتهم ومرافقيهم وعلى حياة غيرهم من مستخدمي الطريق. واختتم الحويزي حديثه بالتأكيد على أنه سيتم تشغيل آليات الرصد الآلي المتنقلة والحديثة في العقبة للحد من التجاوزات الخطيرة، مشيراً إلى أن الخطوط الأرضية في الطرق هي من العلامات الإرشادية التي يجب الالتزام بمدلولاتها