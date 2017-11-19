مدير ” مرور ” المملكة: عقبتا ” شعار وضلع ” محل متابعة يومية مني

عادل الحربي(صدى):

قال مدير عام المرور في المملكة العميد محمد البسامي، إن العقبتين ” شعار وضلع ” محل متابعة يومية منه، مؤكداً صدور توجيهات لمرور منطقة عسير برفع التواجد الميداني في العقبتين في أوقات الذروة لتحقيق أعلى معدلات السلامة.

كما أكد مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض الحويزي، أنه سيتم استدعاء المخالفين المتجاوزين تجاوزاً خاطئا، وتنفيذ العقوبات المقررة بحدها الأعلى تطبيقاً للمادة 74 من نظام المرور، والتي أعطت لهيئة الفصل في المخالفات المرورية الحق في تغليظ العقوبة، والجمع بين التوقيف والغرامة المالية، مؤكداً أن ذلك يأتي بمتابعة من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وكذلك متابعة من مدير عام المرور.