فيديو.. بيع 12 عقارا بالمزاد الرابع لـ ” تركة الراجحي “

علي القحطاني(صدى):

أعلن مجلس تصفیة عقارات تركة الشیخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، بيع 12 عقارا ضمن مجموعة ممیزة من العقارات السكنیة والتجارية، وذلك في ختام أعمال المزاد الرابع من المرحلة الثانیة، أمس السبت.

وأوضح ” مجلس التصفية “، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن ” بحمد الله تعالي اختتم مجلس التصفية ، وشركة إتقان العقارية أعمال المزاد الرابع من مزادات تركة الشيخ صالح الراجحي ، حيث تم بيع 12 عقار بقيمة إجمالية بلغت 295.500.000 ريال خلال ستة ساعات ، سائلين الله التوفيق للجميع “.

وشهدت المزادات الثلاثة الأولى في تصفية عقارات تركة الشیخ صالح الراجحي، بیع 4 عقارات بقیمة 644 ملیون ریال في المزاد الأول، وبیع مركزين تجاريین في المزاد الثاني بقیمة 385 ملیون ریال، فيما شهد المزاد الثالث بیع مخطط القدس بالرياض بقیمة 950 ملیون ریال.