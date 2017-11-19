تعثر بعض المشاريع في حائل.. تعرف على رد ” الزراعة “

علي القحطاني(صدى):

وعد عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال لقائه بالمواطنين والمزارعين في مقر الغرفة التجارية بحائل أمس (السبت)، بإنهاء التعثر لبعض المشاريع وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وإيصال الخدمات للمواطنين في الوقت المحدد.

وأعلن الفضلي عن وجود تعثر لبعض المشاريع بمنطقة حائل، مشيراً إلى أن إجمالي مشاريع الوزارة، التي يجري تنفيذها في المنطقة، بلغت تكلفتها قرابة 3 مليارات ريال.

وكشف عن أن الوزارة أقرّت 8 سلع ضمن استراتيجية الخزن الغذائي، ووضعت في حسابها الحاجة للغذاء وتوفير المياه في وقت واحد، مشيراً إلى أن التركيبة المحصولية التي ستعلن عنها الوزارة قريباً ستوضح المزايا النسبية لكل منطقة والمحاصيل التي تدعم الوزارة الزراعة فيها.

وتطرق الوزير لمشكلة سوسة النخيل، حيث أكد أنها لا تزال تشكل تهديداً لقطاع النخيل في المملكة، مشدداً على أن الوزارة وضعت تشريعات للحد منها، كما أنها تعمل بشكل جاد مع هيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحويل وادي “الأديرع”، وهو إحدى المشكلات البيئية بالمنطقة، لفرصة بيئية ترتقي بها وتحل الإشكالات البيئية.