تعرف على موعد بدء مدارس تعليم قيادة السيارات للنساء مهامها

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن بدء مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة بالنساء في إمداد الراغبات بالحصول على رخص القيادة بالدورات التدريبية التي اشترطتها إدارة المرور تمهيداً لإصدار الرخص بشكل رسمي في شوال المقبل.

وأكدت المصادر، أن مدارس تعليم قيادة السيارات ستكون جاهزة لمباشرة مهامها في مارس المقبل، وفقا لصحيفة عكاظ.

ويذكر أن المرور أعلن إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القیادة، وإلزام الراغبین في الحصول عليها بحضور دورات تدريبیة مدتها 90 ساعة للمستجدين على القيادة، و30 ساعة للماهرين.