تعرف على موعد بدء مدارس تعليم قيادة السيارات للنساء مهامها
كشفت مصادر، عن بدء مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة بالنساء في إمداد الراغبات بالحصول على رخص القيادة بالدورات التدريبية التي اشترطتها إدارة المرور تمهيداً لإصدار الرخص بشكل رسمي في شوال المقبل.
وأكدت المصادر، أن مدارس تعليم قيادة السيارات ستكون جاهزة لمباشرة مهامها في مارس المقبل، وفقا لصحيفة عكاظ.
ويذكر أن المرور أعلن إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القیادة، وإلزام الراغبین في الحصول عليها بحضور دورات تدريبیة مدتها 90 ساعة للمستجدين على القيادة، و30 ساعة للماهرين.
حمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله… الله المستعان
المرأة مقرها بيتها.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 16 دقيقة
جايبين شي جديد يعني
ومسوين تشويق يعني تعرف على الموعد
والله من الفضاوه دخلت الخبر
جالس انتظر موعدي ولفيت على جميع الصحف قريتها عشان اضيع الوقت
سيف[ عدد التعليقات: 4646 ] نشر منذ 16 دقيقة
شوف الزمن في حالتي وقف عقارب ساعته .