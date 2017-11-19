بالفيديو.. سارة الودعاني تثير غضب رواد ” تويتر ” بعد حديثها عن النقاب
تسببت الناشطة السعودية سارة الودعاني، في إثارة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت تصرح في فيديو نشرته على سناب شات قال فيه: ” أغلبية البنات لابسات النقاب عشان أهلهم أو مجبرين “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14143 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وجهة نظر قابله لنقاش
khsaim[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
من زين الوجه ليتك تغطينه من بشاعته
زائر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الحريم حتى لو اكشفت عن الوجه ماحد يطالع فيها
كان زمان[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 2 ساعتين
أغلب الحريم … غير صحيح ..
بعض الحريم … ممكن ..
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لا تجعل صغآر
العقول اكبر همي
هل شكين لك
يا سيدة يا محترمة
هل لديك استبيان او مصدر معلومات
ام مجرد تهيأت وتخيلات ووساوس ليلية
في تفكيرك ومخيلتك
والله يوجد من بنات بلدي منهن شريفات متحجبات
خلقاُ واستقامة
ولكن اسأل الله الهداية وحسن الخاتمة لنا ولك
، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وأبي ، فأضع ثوبي ، وأقول : إنما هو زوجي وأبي ، فلما دفن عمر : والله ما دخلته الا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر
الله اكبر تستحي من ميت؟؟
ومن ابا بكر الصديق رضي الله عنه
من العشرة المبشرين بالجنة .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 58 دقيقة
وعمر فاروق الأمة رضي الله عنه
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينا نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ قال: “بينا أنا نائمٌ رأيتُني في الجنة، فإذا امرأةٌ تتوضّأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرًا”، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟!.
قال تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ
عوض ال مانع[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 49 دقيقة
والله انك قليلة حياء وجهك قبيح صدقت يا khsaim اقسم بالله يبغلك مشعاب يضرب راسك الحين يعنى انك متحضرة وتكلمين الرجال عادي والرجال يجي يتصور معك ايش باقي ما طلع منكم الله يحرق اثركم يارب حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم شوهتو سمعة السعودية بقله حياكم الله ينتقم منكم يارب
ابو غنى[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 25 دقيقة
دنيا الله يكفينا شرها صار الكلام عن الحجاب والحشمه يثير الجدل بعدما كان امر لا نقاش فيه اللهم استر بناتنا يارب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3770 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههههههههههههه بعض نساء السوشال ميديا تعتقد انها خالده مخلده لن تموت
وستحاسب على كل افعالها
لا حول ولا قوة الا بالله