بالفيديو.. سارة الودعاني تثير غضب رواد ” تويتر ”  بعد حديثها عن النقاب 

نورة الشهري(صدى):

تسببت الناشطة السعودية سارة الودعاني، في إثارة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت تصرح في فيديو نشرته على سناب شات قال فيه: ” أغلبية البنات لابسات النقاب عشان أهلهم أو مجبرين “.