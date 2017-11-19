العمل: 35% من مستفيدى الضمان الاجتماعي يتجاهلون برامج الدعم

على العنزي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن حالات العجز المؤقت في الضمان الاجتماعى غير مشمولة بدعم الكهرباء والغذاء.

وأضافت الوزارة أن صرف جميع البرامج المساندة النقدية لمستفيدى الضمان في الأول من كل شهر هجري، ووفقًا للوزارة فإن غالبية المستفيدين من الضمان يمكنهم الاشتراك في برامج المساعدات، فيما لا يشترك في برنامج تسديد فواتير الكهرباء سوى 282 ألف مشترك، والمشروعات الإنتاجية 5500 حالة.

ولفتت دراسة أجرتها الوزارة إلى أن 35% من مستفيدى الضمان يتجاهلون برامج الدعم، ويصل دعم الفرد في فواتير الكهرباء إلى 79 ريالاً بحد أقصى 725 ريالاً للأسرة المكونة من 15 فردًا، أما برنامج دعم الحقيبة المدرسية فيصل كلفته إلى 240 ريالًا سنويًا للطالب بواقع 120 ريالًا في كل فصل دراسي، وتشمل برامج الدعم من الضمان أيضا فرش وتأثيث المساكن والتأمين الصحى لبعض الحالات والتأهيل والتدريب، ويبلغ المصروف لمستفيدى الضمان شهريًا 1.5 مليار ريال .