وفاة النائب العام الأسباني بالأرجنتين

برشلونة(صدى):

توفى النائب العام الأسباني خوسيه مانويل مازا أمس السبت في بوينوس ايرس، حسبما لأفاد مكتب النائب العام، ومانويل مازا هو الذي كان قد دفع باتجاه اجراء ملاحقات قضائية بحق الزعماء الكاتالونيين الداعين إلى استقلال إقليمهم عن أسبانيا.

وأوضح متحدث باسم النائب العام لوكالة فرانس برس أن مانويل مازا البالغ السادسة والستين توفي بمستشفى بالعاصمة الأرجنتينية أدخل إليه قبل ساعات من جراء إصابته بـ “عدوى”، وقد أشاد رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي بمانويل مازا، معبرا له عبر تويتر عن “الامتنان والشكر” من أجل عمله “بخدمة الدولة”، وفي أسبانيا، يعيّن مدعي عام الدولة من جانب الملك بناء على اقتراح من الحكومة