وكالة أجنبية تشيد بـ ” ولي العهد “: يتصدى بجدية للفساد 

نايف السالم(صدى):

أبرزت وكالة بلومبرج في تقرير لها أمس، حجم التحديات الكبيرة التي تواجه السعودية حاليا، مشيرة إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع يعمل على 3 ملفات أساسية بجدية كبيرة، هي السياسة والاقتصاد والتصدي للفساد وتعزيز الشفافية.

وقالت: إن نجاح الأمير محمد بن سلمان في مواجهة الفساد يعزز ثقة المواطنين البسطاء في جهوده من أجل إنجاح رؤية 2030، واصفة الفساد بأنه معضلة كبرى، وذلك في إشارة إلى حجم الخسائر الناجمة عنه والتي قدرها النائب العام مبدئيا بنحو 100 مليار دولار خلال عدة عقود. وعلى الصعيد السياسي، أبرز التقرير حجم التحديات التي تواجه المملكة بسبب الإرهاب والتدخلات الإيرانية ودعم طهران للحوثي، وحزب الله، مما يؤثر على أمن المملكة، وذلك في إشارة إلى الصاروخ الباليستي الذي وجهته الجهات الثلاث إلى الرياض مؤخرا من اليمن.

ولفت التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية تعد الأكثر صعوبة لاسيما على صعيد وضع حد للاعتماد الكبير على النفط الذي يمثل 87% من عوائد الميزانية و42% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبرزت الوكالة أن التحدي يكمن في رفع العائدات غير النفطية من 163 مليار ريال إلى ترليون ريال، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بدلا من 16%.