الكشف عن أكبر قضية فساد في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت مصادر، عن نظر المحكمة الجزائية في منطقة الباحة في أكبر قضية فساد شهدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة طالبت بالسجن والغرامة على 16 متهما بينهم مدير عام سابق ومسؤولون تنفيذيون بمستشفى الملك فهد وأطباء ومساعد للمدير العام وموظفون في الشؤون المالية والمشتريات وشؤون الموظفين ولجنة التعاقد باختلاس المال العام والتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والتشكيك في نزاهة موظف عام، كما قدمت النيابة عشرة أدلة ومجموعة من القرائن بعد استجواب المتهمين إلى ناظر القضية، وفقا لصحيفة المدينة.

وأكدت المصادر، أن المدعي العام اعتبر في لائحة الدعوى أن ما أقدم عليه المذكورون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما بموجب المادة الثانية من النظام الجزائي التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏11/‏ وتاريخ 18/‏2/‏1435هـ والمادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/‏11/‏1377هـ.