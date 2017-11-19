المولد يقود الاتحاد أمام النصر.. وكهربا يغيب

ماجد محمد(صدى):

تشهد مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، عودة النجم السعودي فهد المولد لصفوف الفريق الاتحادي، فيما يغيب النجم المصري محمود كهربا عن المباراة التي ستقام الخميس القادم في الرياض، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين.

ويتواجد كهربا في ألمانيا للخضوع إلى فحوصات طبية والعلاج على موضع إصابته في الظهر، على أن يعود نهاية الأسبوع القادم.

ويبدأ المدرب سييرا تحضيراته للمباراة بعد الراحة التي منحها للاعبين يوم أمس، إذ سيسعى لتجهيز الفريق فنيا للمواجهة، التي يطمح من خلالها لتحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث والتقدم للأمام في ترتيب فرق الدوري.