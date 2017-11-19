العمودي: التمكين الصحي للمرأة يكفل حق علاجها دون إذن

طلال الغامدي(صدى):

أكدت رئيسة وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية البروفيسورة سامية العمودي، أن التمكين الصحي للمرأة يوفر المعلومة السليمة ويكفل حق علاجها.

وأوضحت العمودي، أنه كلما زاد الوعي به قل الخوف والقلق، وأصبحت المرأة أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها الصحية السليمة، مضيفة أن الحقوق الصحية حقوق إنسانية بالدرجة الأولى، خاصة في ضوء القرار الذي ينص على تمكين المرأة من الخدمات دون طلب ولي الأمر، وتأتي الصحة كأولوية من أجل تحقيق مقاصد الشريعة وأهمها حفظ النفس، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت أن محاضرتها في لقاء الخبراء الوطني السابع، الذي ينظمه برنامج الأمان الأسري الوطني في التاسع من ربيع الأول ويعقد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تحت شعار ” تمكين المرأة تمكين للمجتمع ” ، تتناول كيفية عمل التمكين الصحي والتعريف بالحقوق الصحية وبأنظمة الوزارة التي كفلت لها الحقوق، وكيف يؤدي هذا إلى تمكين المرأة من قراراتها الصحية لسلامتها ولتجنب المضاعفات والوفيات.