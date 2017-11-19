الإطاحة بعصابة ” مراهقين ” تخصصوا في سرقة سكن الأطباء

حمود العنزي(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، بعصابة تتكون من 7 مراهقين، تخصصوا في سرقة سكن الأطباء بمستشفى الملك فهد.

وأكدت مصادر، أن مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تلقت عدة شكاوى حول تعرض مستشفى الملك فهد ومرافقه لأعمال سرقة مستمرة، لافتة إلى أنها قامت بحصر الشكاوى وجميع السرقات لإبلاغ الجهات الأمنية بها.

وأوضحت المصادر، أن الشرطة تمكنت من القبض على المتورطين في السرقة؛ حيث تبّين أنهم 7 مراهقين يقطن عدد منهم مع أسرهم داخل مباني سكن المستشفى، واشتركوا في تنفيذ عدة سرقات لمنشآت تعليمية وصراف ومحال بمحيط المستشفى أيضا.