استياء أعضاء مجلس الشورى بشأن تصريحات وزير خارجية ألمانيا

نايف السالم(صدى):

تعجب أعضاء مجلس الشورى، من تصريحات وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل التي بنيت على معلومات غير صحيحة ومغلوطة، لافتين إلى أن الحكومة الألمانية تعتبر من الدول الصديقة للمملكة.

وأكد الدكتور محمد آل ناجي أن المملكة منذ تأسيسها تحرص في سياستها الخارجية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وما صدر عن وزير الخارجية الألماني خلال لقائه بوزير خارجية لبنان تصريحات مغلوطة لا تخدم العلاقات المميزة بين المملكة والحكومة الألمانية.

وأضاف أن ما قامت به وزارة الخارجية السعودية من تقديم مذكرة احتجاج للسفير الألماني في الرياض تصرف حكيم، وهذا هو ديدن سياسة المملكة في التعامل مع المواقف الدولية والظروف الراهنة.