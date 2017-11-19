فنانة لبنانية تحيي حفلا غنائيا في الرياض
أعلنت هيئة الترفيه، إقامة حفل غنائي استعراضي تحييه الفنانة اللبنانية هبة طوجي في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر المقبل.
وأكدت الهيئة أن الحضور مقتصراً فقط على النساء، وأن الحفل هو الأول من نوعه في المملكة وسيقام بالتعاون مع الرحباني للإنتاج، وتم فتح الباب لشراء تذاكر الحفل.
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالله صباح خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 12801 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ امن بلادي ودينها واهلها
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6092 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكتملت وهزلت الله يكفاناشركم ياهيئه الخراب😁😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9891 ] نشر منذ 1 ساعة
واذا جات الزلازل والمصايب قالو لاتربطونهاا بالحفلات الغنائية 👊👊..
الا هذا والله الفساد والمعاصي اللي تحل غضب ربي عليناا
..
الله يجعل ذنؤبناا في رقابهم يتحملونهاا يؤم الدين 👊🙊