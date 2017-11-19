فنانة لبنانية تحيي حفلا غنائيا في الرياض

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة الترفيه، إقامة حفل غنائي استعراضي تحييه الفنانة اللبنانية هبة طوجي في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر المقبل.

وأكدت الهيئة أن الحضور مقتصراً فقط على النساء، وأن الحفل هو الأول من نوعه في المملكة وسيقام بالتعاون مع الرحباني للإنتاج، وتم فتح الباب لشراء تذاكر الحفل.