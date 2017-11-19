فيديو.. روما يحقق فوزا صعبا على لاتسيو بهدفين لهدف

روما(صدى):

فاز روما، على غريمه لاتسيو بنتيجة 2-1، في ديربي العاصمة الإيطالية روما ضمن منافسات الدوري الايطالي، أمس السبت.

وهز الفريقان الشباك من ركلتي جزاء إذ أحرز دييغو بيروتي لروما وتشيرو إيموبيلي للاتسيو وهو هدفه 15 في الدوري هذا الموسم.

ووضعت الهزيمة حدا لسلسلة انتصارات لاتسيو في تسع مباريات متتالية بجميع المسابقات، فيما حقق روما فوزه السادس على التوالي.

كما ساعد الفوز روما على التقدم فوق لاتسيو إلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 12 مباراة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي.

وبعد شوط أول بدون أهداف أخذ روما زمام المبادرة بعدما تقدم بهدفين عبر بيروتي وناينغولان في أربع دقائق.

ونفذ بيروتي ركلة جزاء بنجاح بعد إعاقة من باستوس مدافع لاتسيو لظهير روما الأيسر ألكسندر كولاروف ثم هز ناينغولان الشباك بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء.

واحتسبت ركلة جزاء ضد روما عندما حاول كوستاس مانولاس إبعاد تمريرة عرضية بصدره لكنها اصطدمت بذراعه.

وبعد استشارة حكم الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها إيموبيلي بنجاح في الدقيقة 72.