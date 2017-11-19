أمانة جدة تضع خطة فورية لمعالجة بحيرة السمكة

علي القحطاني(صدى):

وضعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأمانة محافظة جدة خطة عمل فورية لمعالجة وضع بحيرة السمكة بشكل عاجل وفق الضوابط البيئية الخاصة بمثل هذه الحالات .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بين معالي رئيس الهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، وبحضور فريق مشترك بين الجهتين، لمناقشة وضع بحيرة السمكة.

ويهدف الاجتماع لتسهيل التنسيق فيما بين الجهتين للإسراع في معالجة وضع البحيرة بمنهجية علمية تحقق التخلص الآمن لمياهها ومعالجتها.

ويأتى هذا الاجتماع استمراراً لتعزيز التعاون المستمر والشراكة البناءة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأمانة محافظة جدة فيما يتعلق بحماية البيئة في المحافظة بشكل عام وفيما يتعلق بحالة تكون مياه (بحيرة السمكة) في أبحر بشكل خاص .