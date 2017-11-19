فيديو.. ريال مدريد يتعادل سلبيا مع أتليتكو في الدوري الإسباني

مدريد(صدى):

تعادل ريال مدريد، سلبيا مع مضيفه أتليتكو مدريد، ليتلقى حامل اللقب ضربة أخرى في سباق الدوري الإسباني في أول مباراة لديربي العاصمة مدريد باستاد واندا ميترو بوليتانو.

وحصل أتليتيكو على فرصة خطيرة للتسجيل قبل مرور ثلاث دقائق عندما لعب مارسيلو تمريرة سيئة للخلف لينطلق صاحب الأرض للهجوم ووصلت الكرة إلى أنخيل كوريا الذي سدد خارج المرمى من وضع انفراد بالحارس كيكو كاسيا.

وجاءت أفضل فرصة لريال مدريد بعد تحرك بين كريستيانو رونالدو وتوني كروس لتصل الكرة إلى اللاعب الألماني الذي سدد كرة خارج المرمى.

وكان يمكن ملاحظة المنافسة الشديدة بين الغريمين خلال المباراة عندما سدد كوريا الكرة في وجه كريم بنزيما عندما كان المهاجم الفرنسي على الأرض أو حين تدخل ستيفان سافيتش بقوة ضد كروس.

وقرب نهاية الشوط الأول اصطدمت قدم لوكاس هرنانديز بوجه سيرجيو راموس عندما كان يحاول قائد ريال مدريد لعب الكرة بالرأس وهي لعبة كان يمكن أن تؤدي لركلة جزاء لصالح الفريق الضيف وتسببت في خروج راموس بين الشوطين بسبب كسر في الأنف.

وحرم الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد البديل كيفن جاميرو مهاجم أتليتيكو من هز الشباك عندما سدد مواطنه الفرنسي الكرة من فوق الحارس كاسيا لكن المدافع أبعدها بضربة رأس قبل أن تعبر خط المرمى بينما على الجانب الآخر أنقذ يان أوبلاك فرصتين قرب النهاية من رونالدو وكروس.

وترك أول تعادل سلبي في قمة مدريد منذ مايو 2005 ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 24 نقطة متساويا مع أتليتيكو ويبتعد الفريقان بعشر نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي فاز 3-صفر على ليجانيس.