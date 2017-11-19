فيديو.. مانشستر يونايتد يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

لندن(صدى):

فاز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد أولد ترافورد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وتعين على يونايتد تعويض تأخره لينتزع النقاط الثلاث، التي أبقته على بعد 8 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، بعدما وضع دوايت غايل فريق المدرب رفائيل بنيتز في المقدمة في الدقيقة 14.

وأرسل الفرنسي بول بوجبا، عرضية إلى مواطنه أنطوني مارسيال الذي وضعها برأسه في الشباك، محرزا هدف التعادل في الدقيقة 37.

وتقدم يونايتد قبل نهاية الشوط الأول عندما قابل كريس سمولينج بضربة رأس، تمريرة عرضية من آشلي يانغ، ثم جعل بوجبا النتيجة 3-1 في الدقيقة 54، من مسافة قريبة، بعد كرة بالرأس من ماركوس راشفورد عقب تمريرة عرضية من روميلو لوكاكو.

وأحرز لوكاكو، الذي لم يهز الشباك في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات، هدفه 12 هذا الموسم قبل 20 دقيقة على النهاية، وبعدها أشرك المدرب جوزيه مورينيو المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ظهوره الأول منذ إصابته بقطع في أربطة الركبة في أبريل.