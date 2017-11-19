ترامب يعلق قرارا مهما من أجل الفيلة

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا يسمح بجلب أجزاء الفيلة إلى الولايات المتحدة، بعد سيل انتقادات من دعاة الحفاظ على البيئة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار إدارة ترامب قرارا يسمح لمن يصطادون الفيلة في زيمبابوي بالعودة بأجزائها إلى الولايات المتحدة، وهو ما كانت تحظره إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع تويتر: ” علقت قرار الاحتفاظ بأجزاء الحيوانات بعد مغامرات الصيد، حتى أراجع كل الحقائق المتعلقة بالحفاظ على البيئة. الأمر قيد البحث منذ سنوات. سأراجع المستجدات قريبا مع وزير الداخلية رايان زينكي. شكرا لكم ! ” .

وقال زينكي في بيان إنه تحدث إلى ترامب، ” وكلانا يؤمن بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة القطعان “.