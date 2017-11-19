فيديو.. ردة فعل مشجعي النصر على تسجيل أوراوا هدف التقدم في الهلال
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدد من الشباب السعودي يحتفل بهدف أوراوا الياباني في شباك مرمى الهلال، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وأظهر الفيديو، احتفال جماهير النصر بعد تسجيل الهدف بالتهليل فرحا بإحراز الفريق الياباني هدف التقدم في شباك الهلال.
انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مساء أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
فرحة عارمة للجماهير السعودية بعد تسجيل هدف اوراوا الياباني في الهلال 🇯🇵🔥
أجل الزعيق ممثل الوطن هههههههههههههههههههههههههههه😂😂#العالميه_صعبه_قويه#الهلال_اوراورا#الوعد_في_طوكيو#الاياب_الانتحاري pic.twitter.com/KTTBO1IJYO
— عبدالسلام البلوي 42 (@3bdalsalam1) November 18, 2017
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 1 ساعة
جمهور مسكين يفرح على الهلال
من فريق غير فريقه لانه عارف ان
فريقه مرم .. والله من حر مايونس 😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 39 دقيقة
تعصب اعمى
ادري ان فيه جماهير هلاليه هي سبب تعصبهم لانها زيهم بس مهوب عذر المفروض نقف مع من يمثل الوطن مهما كان
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 8 دقائق
صراحة جمهور تافة و مصدق كذبة كذبها