فيديو.. ردة فعل مشجعي النصر على تسجيل أوراوا هدف التقدم في الهلال

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدد من الشباب السعودي يحتفل بهدف أوراوا الياباني في شباك مرمى الهلال، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأظهر الفيديو، احتفال جماهير النصر بعد تسجيل الهدف بالتهليل فرحا بإحراز الفريق الياباني هدف التقدم في شباك الهلال.

انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مساء أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

فرحة عارمة للجماهير السعودية بعد تسجيل هدف اوراوا الياباني في الهلال 🇯🇵🔥

أجل الزعيق ممثل الوطن هههههههههههههههههههههههههههه😂😂#العالميه_صعبه_قويه#الهلال_اوراورا#الوعد_في_طوكيو#الاياب_الانتحاري pic.twitter.com/KTTBO1IJYO

— عبدالسلام البلوي 42 (@3bdalsalam1) November 18, 2017