القبض على 105 مخالفين لـ ” وطن بلا مخالف ” في سكاكا

علي العنزي(صدى):

ألقت شرطة منطقه الجوف، القبض على ١٠٥ من المخالفين لحملة ” وطن بلا مخالف “، كما تم ضبط 4 مخالفات، ومصادرة ١١٧٨ أدوات تجميل غير صالحة للاستخدام.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه إشارة لحملة وطن بلا مخالف فقد نفذت شرطة منطقه الجوف حملة أمنية موسعة نتج عنها ضبط عدد 105 من المخالفين، تم تسليمهم لجهات الاختصاص بحسب مخالفاتهم.

وأضاف أنه تم ضبط 4 مخالفات، ومصادرة ١١٧٨ أدوات تجميل غير صالحة للاستخدام من قبل مندوبي وزاره التجارة.

وأوضح أن مندوبي الأمانة نفذوا حملة تفتيشية على عدد من المحلات والمطاعم، أسفرت عن ضبط كمية من المعلبات منتهية الصلاحية، وإتلاف مواد غذائية فاسدة وضبط أطعمه مكشوفة غير صالحة للاستهلاك البشري، وأقفلت المحلات المخالفة وطبقت الغرامات بحقهم.