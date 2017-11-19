ريم عبدالله مع ماجد عبدالله

الأحد 19
نوفمبر
طيلب مادحتب خرفة الاعبين ترين فية احلا من ماجد الله يرحم ايام عسيري وعلى فكرة ماجد مارايح ينفعك والفهم يعرف وش رايك في العابد والله حلو ونسخة من ماجد مع تحياتي للكل
ممكن ترجمه
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شيخين[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيلب مادحتب خرفة الاعبين ترين فية احلا من ماجد الله يرحم ايام عسيري وعلى فكرة ماجد مارايح ينفعك والفهم يعرف وش رايك في العابد والله حلو ونسخة من ماجد مع تحياتي للكل
شيخين[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيلب مادحتب خرفة الاعبين ترين فية احلا من ماجد الله يرحم ايام عسيري وعلى فكرة ماجد مارايح ينفعك والفهم يعرف وش رايك في العابد والله حلو ونسخة من ماجد مع تحياتي للكل
alfahd42[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 15 دقيقة
ممكن ترجمه