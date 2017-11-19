القبض على وافد سرق استراحة مواطن

خالد الضبيبي(صدى):

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية، بوافد عربي اقتحم استراحة مواطن واعتدى عليه، وسرق مبالغ مالية من محفظته، مساء الجمعة.

وتلقت شرطة محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية، بلاغا من مواطن يفيد بقيام شخص ملثم يحمل سكينا وأداة حديدية بالترصد له، ثم اقتحم استراحته الخاصة أثناء تواجده بها، واعتدى عليه بالضرب، وهدده من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير وتحويله لحسابه.

وأكد المواطن أن المعتدي بعد فشله في مسعاه، أقدم على سرقة محفظته وأخذ ما فيها من مبالغ مالية، وبطاقات بنكية وكذلك جهازه النقال ولاذ بالفرار.

وأوضحت شرطة قرية العليا أن الجهود الأمنية أدت إلى التوصل للمتهم بارتكاب هذه الجريمة والقبض عليه، حيث تبين انه مقيم عربي في العقد الثالث من العمر، تم إيقافه استكمالا لإجراءات جمع الاستدلال، وتمهيدا لإحالته وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.