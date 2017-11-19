بنت محترفة بالتعامل مع إطلاق النار

الأحد 19
نوفمبر
سلامات وين الأحتراف
مسكة المسدس غلطxغلط
بعدين المسدس مو مثل الرشاش
الرشاش أطلق ف السماء يروح مسافات بعيدة⬆️⬇️
المسدس
مساره الصحيح تكون الطلقه مستقيمة⬅️↙️
بعدين المسدس لازم تمسكه بيدينك
تمسكه بيد وتمسك على يدك بااليد الثانية
وتصوب بأحكام وتكتم أنفاسك لثواني
وتطلق
المسدس خفيف ورعشة يدك يمكن تجيب العيد
مو زي الرشاش🤗
تعالي علميني بس مشكلتي خوافه من السلاح😁😢رغم ان امي❤مبدعه بالرشاش😂😊👌
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22721 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلامات وين الأحتراف
مسكة المسدس غلطxغلط
بعدين المسدس مو مثل الرشاش
الرشاش أطلق ف السماء يروح مسافات بعيدة⬆️⬇️
المسدس
مساره الصحيح تكون الطلقه مستقيمة⬅️↙️
بعدين المسدس لازم تمسكه بيدينك
تمسكه بيد وتمسك على يدك بااليد الثانية
وتصوب بأحكام وتكتم أنفاسك لثواني
وتطلق
المسدس خفيف ورعشة يدك يمكن تجيب العيد
مو زي الرشاش🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6089 ] نشر منذ 60 دقيقة
تعالي علميني بس مشكلتي خوافه من السلاح😁😢رغم ان امي❤مبدعه بالرشاش😂😊👌