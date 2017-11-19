  • الأحد 19

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. بنت محترفة بالتعامل مع إطلاق النار

بنت محترفة بالتعامل مع إطلاق النار

بنت محترفة بالتعامل مع إطلاق النار



2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 22721 ] نشر منذ 2 ساعتين

سلامات وين الأحتراف
مسكة المسدس غلطxغلط
بعدين المسدس مو مثل الرشاش
الرشاش أطلق ف السماء يروح مسافات بعيدة⬆️⬇️
المسدس
مساره الصحيح تكون الطلقه مستقيمة⬅️↙️
بعدين المسدس لازم تمسكه بيدينك
تمسكه بيد وتمسك على يدك بااليد الثانية
وتصوب بأحكام وتكتم أنفاسك لثواني
وتطلق
المسدس خفيف ورعشة يدك يمكن تجيب العيد
مو زي الرشاش🤗

[ عدد التعليقات: 6089 ] نشر منذ 60 دقيقة

تعالي علميني بس مشكلتي خوافه من السلاح😁😢رغم ان امي❤مبدعه بالرشاش😂😊👌

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *