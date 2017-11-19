بالأرقام والتفاصيل.. ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين على خلفية قضايا فساد
نشرت صحيفة ” ذا فايننشال تايمز ” البريطانية عن قائمة بأبرز ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية في الفترة الأخيرة وذلك على خلفية قضايا فساد .
وفيما يلي قائمة أبرز ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين وفقا لمجلة ” فوربس ” الأمريكية :
الوليد بن طلال (رجل أعمال) 16.5 مليار دولار
محمد العمودي (رجل أعمال) 12 مليار دولار
صالح كامل (رجل أعمال) 3.7 مليار دولار
بكر بن لادن (رجل أعمال) ثروة أسرته 7 مليار دولار
الوليد بن إبراهيم (رجل أعمال) 2.3 مليار دولار
عمرو الدباغ (رجل أعمال) 1.5 مليار دولار
ناصر الطيار (رجل أعمال) 600 مليون دولار
عادل الفقيه (رجل الأعمال ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق) 470 مليون دولار
الأمير متعب بن عبد الله (وزير الحرس الوطني السابق) 110 مليون دولار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22721 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا: ٥ ريال
وأظن باقي في ريالين تحت المخدة🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22721 ] نشر منذ 2 ساعتين
أذكر قبل سنتين نزلت قائمة طويلة عريضة
وحذف التعليق
نفس الأرقام
ورجال اعمال11واحد🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38221 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب .
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1725 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالارقام والتفاصيل!! عن أي تفاصيل تتحدث!! ولا هوعنوان والسلام بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 42 دقيقة
تقرير قديم وبدون فائدة