إسعاف 36 مشجعا خلال مباراة الهلال وأوراوا

نواف السالم(صدى):

قدم الهلال الأحمر السعودي، أمس السبت، خدماته الإسعافية الطارئة لـ36 مشجعا، الذين حضروا مباراة الهلال مع نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد الهلال الأحمر أن إصابة المشجعين طفيفة، عدا حالة واحدة متوسطة تم علاجها ونقلها إلى المستشفى.

يذكر أن 10 فرق إسعافية من الهلال الأحمر تواجدت في استاد الملك فهد الدولي، الذي احتضن ذهاب النهائي الآسيوي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.